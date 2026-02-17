ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¼ó°Ì´ÙÍî¡Ä¥Ð¥ë¥µ»Ø´ø´±¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÀÀ¤¦¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤¬ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£16Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè24Àá¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ÎPK¼ºÇÔ¤â¤¢¤êÁ°È¾¤òÌµÆÀÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢59Ê¬¤Ë¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·¡¢3Ê¬¸å¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢86Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡12·î¾å½Ü¤«¤é¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¡È½ÉÅ¨¡É¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ë¤â´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²æ¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¾¡Íø¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È·ë²Ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤È¤ê¤ï¤±ÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£º£¤ÏÀµ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ËµÙÂ©¤òÍ¿¤¨¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤ë¡£²æ¡¹¤Ï¤Þ¤À2°Ì¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤¤¡£É¬¤ºÎ©¤ÁÄ¾¤ë¡×
¡¡2¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ó¥Ç¤¬¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥Á¥§¥Ù¥ê¤ËÂ¤òÆ§¤Þ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¼é¸î¿À¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ê¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£VAR¤¬²ðÆþ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶Ã¤¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤ÏÅö³º¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡© ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¡© ¤³¤ì°Ê¾å¸ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö2¼ºÅÀÌÜ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤Ï»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¿¿¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ò¡Ö2¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÇÄÉ¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£22Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¼¡Àá¤Ï¥ì¥Ð¥ó¥Æ¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
