¡Ö´ð½à¤òÊÑ¤¨¤ëºî¶È¤òº£¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Îý½¬»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÆ£»Þ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï·ìµ¤À¹¤ó¡£ËêÌî´ÆÆÄ¤ÎÍ½´¶¡Ö£±¤ÄÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡×
¡Ö¹Ô¤±¤è¡ª¡×¡Ö±ó¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¡ª¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¡ª¡×
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¶ÉÌÌ¤´¤È¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¶«¤Ö¡£Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤·¡¢Í×µá¤·¹ç¤¦¡£¥Ê¥¤¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¾Î¤¨¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡£²·î15Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿²£ÉÍFC¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡£Æ£»ÞMYFC¤Ï£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£µåºÝ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯¥Ð¥È¥ë¡£¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î½ÐÂ¤âÂ®¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Æ£»Þ¤Ïº£µ¨¤â°ÕÍßÅª¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Îý½¬»î¹ç¤Ç¤â¾¡¤Ä¤¾¡¢¼¡¤Ï²¶¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¼è¤ë¤¾¡¢¤½¤ó¤Êµ¤³µ¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»Ø´ø´±¤âÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÍ¤«¤é¡¢Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦½¸ÃÄ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¹¤°¤ËÊÑ²½¤¬É½¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼ÂÄ¾¤Ë¡¢Á°¸þ¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î´ð½à¤òÊÑ¤¨¤ëºî¶È¤òº£¡¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±¤ÄÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡38ºÐ¤ÎÇ®·ì´Á¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆ£»Þ¡£ÈôÌö¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹ÅçÍ³´²¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
