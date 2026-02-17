17日11時現在の日経平均株価は前日比423.11円（-0.74％）安の5万6383.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は723、値下がりは809、変わらずは58。



日経平均マイナス寄与度は186.11円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が86.91円、ファナック <6954>が29.08円、信越化 <4063>が29.08円、リクルート <6098>が24.27円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を69.19円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が14.29円、ファストリ <9983>が9.63円、イオン <8267>が6.22円、住友ファーマ <4506>が5.70円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は繊維で、以下、空運、石油・石炭、証券・商品と続く。値下がり上位には機械、情報・通信、サービスが並んでいる。



※11時0分10秒時点



株探ニュース

