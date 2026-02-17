¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤¬ÆüÃæ´Ø·¸²þÁ±¤Î¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤Ë¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
Ê©¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊRFI¡ËÃæ¹ñ¸ìÈÇ¤Ï16Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬½°µÄ±¡Áªµó¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆüÃæ´Ø·¸²þÁ±¤Î¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Àï¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÂç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ç¤ï¤»¤¿µÄÀÊ¤Ï352µÄÀÊ¤Ë¾å¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÍ¥Àª¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ê¬¤Î2¤ËÅö¤¿¤ë310µÄÀÊ°Ê¾å¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»²µÄ±¡¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤ò½°µÄ±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Í¿ÅÞ¤Ï½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤ò´Þ¤à17¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¥Ý¥¹¥È¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃÊÌ°Ñ°÷Ä¹¤È¿³ºº²ñÄ¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÆÈÀê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
RFI¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÁªµó¤ÇÈ×ÀÐ¤Ê´ðÈ×¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¯ºö¼Â¹Ô¤ËÅö¤¿¤êÌîÅÞ¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤«¤é¤Î¤±¤óÀ©¤äÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤·¡¢¼«¤é¤ÎÀ¯ºö¤òÂçÃÀ¤Ë¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÆüÃæ´Ö¤Ë·üÇ°¤ä²ÝÂê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÉý¤Ë¾ùÊâ¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Æ»Íý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤â´Ø·¸¤¬¿¼¤¤ÆüËÜ¤È¤³¤Î¤Þ¤ÞÂÐÎ©¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¡ØÅ¨¤òÀé¿Í»¦¤»¤Ð¡¢¼«¤é¤âÈ¬É´¼º¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¹ñºÝ´Ø·¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢ÆüÃæ¤Î·ÐºÑËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢ÂÐÎ©¤«¤éÆÀ¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ë¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¯¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÍÞ¤¨¹þ¤à»ÑÀª¤ò½ù¡¹¤Ë²þ¤á¡¢ÆÍÇË¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº£¸å¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤ÊÊÑ²½¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤¹¤Ç¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹â»Ô»áÎ¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¤Î½°µÄ±¡ÁªµóÂç¾¡¤ÏÆüÃæ´Ø·¸²þÁ±¤Ë¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë