½ÕÀáÏ¢µÙ¤Î½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î15Æü¡¢¾¦Ì³Éô¤Ê¤É9ÉôÌç¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö½ÕÀá¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²ÈÊä½õ¶â¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ625²¯¸µ¡ÊÌó1Ãû3750²¯±ß¡Ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¾ÃÈñÊä½õ¤ä´ë¶È¤ÎÃÍ°ú¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬½¸ÃæÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î½ÕÀá¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¾¦¶È·÷¤«¤éÇÀÂ¼ÃÏ°è¤ÎÀÄ¶õ»Ô¾ì¤Þ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¼ûÍ×¤ò»É·ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾ÃÈñ¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤¬»Ù±çÂÐ¾Ý¤Ç¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦4¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Êä½þÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±²Á6000¸µ¡ÊÌó13Ëü2000±ß¡Ë°ÊÆâ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤Î15¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¡¢1ÅÀ¤¢¤¿¤êºÇÂç500¸µ¤ÎÊä½õ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·À¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬º£Ç¯¤ÎºÇÃíÌÜ¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦Ì³Éô¤ÎÀ¹½©Ê¿ÉûÉôÄ¹¤Ï¡¢¤³¤Î½ÕÀá´ü´ÖÃæ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨»þ¤ÎÊä½õ¶â¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤Ë¤è¤ëÃêÁª¼°¤ÎÊä½õ¶â¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ø¤Î¶âÍ»»Ù±ç¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë