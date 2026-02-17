この夜も華やかだった。「大和証券Mリーグ2025-26」2月16日の第2試合、試合会場場に華やかな空気を運んできたのは、BEAST X・東城りお（連盟）だった。その圧倒的なビジュアルと勝負師としてのギャップで多くのファンを魅了する東城が、入場シーンから視聴者の視線を釘付けにした。

【映像】ポニテ＆リボン＆美脚！圧倒的な東城りおのビジュアル

現在、数多くの実力派女流雀士がしのぎを削るMリーグの中でも、東城の人気は屈指のものがある。モデル顔負けのスレンダーなスタイルと、チャームポイントであるえくぼが際立つ整ったルックスは、試合の厳しさを忘れさせるほどの輝きを放つ。この日の東城は、高めの位置で結ったポニーテールに大きなリボンを添えたヘアスタイルで登場。黒のタイツに包まれたスレンダーな美脚も相まって、完璧に仕上げられた“戦闘服”姿を披露した。

入場ゲートから堂々と歩みを進めるその姿が映し出されると、ABEMAのコメント欄は瞬く間に歓喜の声で溢れ返った。「りおぱらかわええ」「リボン可愛い」「リボンポニテ最高やん」と、細部までこだわったスタイルに絶賛が集まり、さらには「おみ足たすかる」「足綺麗」「ビジュたまらん」といった、その類まれなるスタイルに感嘆する声が続出した。

麻雀の実力はもちろんのこと、一挙手一投足がエンターテインメントとなる東城のスター性には、「美人きた」「パーフェクト！」との評価が並び、熱狂的なファンからは「結婚してくれ！」という切実な願いまで飛び出す事態となった。試合直前の緊張感漂う会場において、東城が見せた最強のビジュアルは、戦いにさらなる彩りを添えることとなった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

