¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¡Ê¥×¡¼¥ëC¡Ë¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï16Æü¡¢²Æì¤ÇÄ¾Á°¹ç½É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£½éÆü¤ÏDeNA¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤¬µÙÆü¤Î²Å¼êÇ¼Ìîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿30Áª¼ê¤Î¤¦¤Á³¤³°ÁÈ7¿Í¤È¡¢¸Î¾ã¤Ë¤è¤êÆþ¤ìÂØ¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿1¿Í¤Î8¿Í¤ò½ü¤¯22¿Í¤¬½¸·ë¡£½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¢ÊÆ¡¦¥¢¥ê¥¾¥Ê¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤«¤é¾·½¸¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Ï°ÜÆ°¤ÎÈè¤ì¡¢»þº¹¤ò¹ÍÎ¸¤··Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æì¤Ç¤Ï27Æü¤Þ¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦KBOµåÃÄ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò6ÅÙÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìø»Ö荽¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤ÏÎý½¬»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤¤¤ë¿Í¿ô¤Ç9¥¤¥Ë¥ó¥°¹Ô¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£6¡¢7²ó¤Þ¤Ç¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï8¡¢9²ó¤Þ¤Ç½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌø»Ö荽´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌî¼ê¤¬11¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥à¡Ê¹ñ·³ÂÎ°éÉôÂâ¡Ë¤Î5Áª¼ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÎý½¬¤Ï17Æü°Ê¹ß¡¢ÅìÉ÷Ê¿±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡¢ONNAÀÖ´Ö¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÎý½¬¡¢»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£DeNA¤¬¥¥ã¥ó¥×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿23Æü°Ê¹ß¤ÏºÆ¤Ó²Å¼êÇ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡þWBC´Ú¹ñÂåÉ½Îý½¬»î¹çÆüÄø
2·î20Æü¡¡¡Ê¶â¡Ë¡¡ÂÐ¥µ¥à¥¹¥ó¡ÊÀÖ´Ö¡Ë
21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ÂÐ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡ÊÅìÉ÷Ê¿¡Ë
23Æü¡Ê·î¡Ë¡¡ÂÐ¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡Ê²Å¼êÇ¼¡Ë
24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡ÂÐKIA¡Ê²Å¼êÇ¼¡Ë
26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡ÂÐ¥µ¥à¥¹¥ó¡Ê²Å¼êÇ¼¡Ë
27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡ÂÐKT¡Ê²Å¼êÇ¼¡Ë
¢¨Å·¸õ¤Ê¤ÉÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê