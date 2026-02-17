歌手の華原朋美さんが自身のXを更新。子どもとの２ショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 華原朋美 】 子どもとの旅先ショットを公開 「ちょい旅行きました」「レストランデートしちゃいました」



華原さんは「ちょい旅行きました」と綴り、飛行機の絵文字とともに旅先での画像を投稿。スタンプでお子さんのプライバシーに配慮しつつ、仲睦まじい姿を披露しました。





子どもの着ているサルのイラストが描かれた水色のスウェット素材の子服について触れ、「息子の身長が高くなるし急成長なのでお洋服の整理をしてましたが このお洋服は思い出深くて着れるかな？って思ったらサイズピッタリでした。」と明かしました。





続けて「色合いも可愛くて。レストランデートしちゃいました ピアス付ければ良かったかなっ」と綴り、子どもとの旅を満喫したようです。





この投稿にファンからは「すっごく楽しかったんだなってのが文面から伝わります。」「もうこんなに大きくなられたんですね」「思い出に残る瞬間を楽しんでください」「お疲れ様でした 旅行良いですね。さぞ2人で楽しまれたと想像します」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】