µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×½øÈ×¤Î3ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¶Á¤ÄËº¨ÇÔÀï¡¡»Ä¤ê3Àï¤Ø¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä³ú¤ß¤·¤á¤Æ¡×¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò Í½Áª¥ê¡¼¥° ÆüËÜ6-9¥«¥Ê¥À(Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÍ½Áª¥ê¡¼¥°Âè6Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë6-9¤ÇÇÔÀï¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥¨¥ó¥É¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥¨¥ó¥É¤ËµÈÂ¼¼ÓÌé¹áÁª¼ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Íð¤ì¡¢ÄËº¨¤Î3ÅÀ¥¹¥Á¡¼¥ë¤òµö¤·µÕÅ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤â¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÂè10¥¨¥ó¥É¤âÈ¿·â¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢6-9¤ÇÆüËÜ¤¬ÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µÈÂ¼Áª¼ê¤Ï¡Ö¸åÈ¾¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¾¯¤·¸åÈ¾¤ÏµÞ¤®¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥¨¥ó¥É¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö3ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Á´Á³¥¯¥í¥¹¥²¡¼¥à¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥¨¥ó¥É¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢È¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ëÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï1¾¡5ÇÔ¤ÈÍ½ÁªÆÍÇË¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ä¤ê3»î¹ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á°¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¹¾Ã«°ÉºÚÁª¼ê¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¥ê¥ó¥¯¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö(¥¢¥¤¥¹¤Î)Æñ¤·¤µ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ³ê¤ëÉ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÊÑ²½¤äÉ¹¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾ï¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£³³¤Ã¤×¤Á¤Î¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤ë»Ä¤ê3»î¹ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¢¤È3»î¹ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»î¹ç¤¬ÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä³ú¤ß¤·¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¯·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£