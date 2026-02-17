¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡×¤¬DL¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ËµÞÉâ¾å87¡ó¤ÎÂçÉýÃÍ°ú¤¥»ー¥ë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«
¡Ú¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹ Nintendo Switch Ver.¡Û ¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2·î26Æü¤Þ¤Ç ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§499±ß
¡¡¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹ Nintendo Switch Ver.¡×¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î26Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë87¡ó°ú¤¥»ー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢²Á³Ê¤¬499±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹ Nintendo Switch Ver.¡×¤Ï2017Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥«¥×¥³¥ó¤Î¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£¥·¥êー¥º¤Ç¿Íµ¤¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¼íÎÄ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡¢¡Ö¼íµ»¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸ÄÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Éý¹¤¤¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÌµÎÁÂÎ¸³ÈÇ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¹¥Þ¥Ã¥«¥©¡×¡¢¡Ö¥Ù¥ê¥ª¥í¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ë¥¯¡×¤ò¼íÎÄ¤Ç¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´ÖÃæ¤ËÂÎ¸³ÈÇ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
(C)CAPCOM