¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¾¾ºäÂçÊå»á¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¤Ï£×£Â£Ã¤Ç£Í£Ö£Ðµé¤Î³èÌö´üÂÔ
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¡¢£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬ÆüÊÆµå³¦¤Ç³èÌö¤·¡¢£×£Â£Ã¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò£²ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê£´£µ¡Ë¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÂ£¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Ö¥ì¥Ç¥ó¥È¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¤¿¾¾ºä»á¤Ë£×£Â£Ã¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎË¹»Ò¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ï£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎË¹»Ò¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¾¾ºä»á¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£¾¾ºä»á¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¾¾ºä»á¤¬£²£°£°£¶Ç¯¤ÎÂè£±²óÂç²ñ¡¢£°£¹Ç¯¤ÎÂè£²²óÂç²ñ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢Ï¢Â³¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢£×£Â£Ã¤ÎÄÌ»»¾¡Íø¿ô¡Ê£¶¡Ë¡¢Ã¥»°¿¶¿ô¡Ê£²£³¡Ë¤ÏÎòÂå£±°Ì¡¢ÄÌ»»Åêµå²ó¡Ê£²£·²ó£²¡¿£³¡Ë¤ÏÆ±£²°Ì¡¢£¶»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£¶¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£µ¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¾¾ºä¤ÈÆ±ÍÍ¡¢£×£Â£Ã¤ÎÅÁÀâ¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯ÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ë£Í£Ö£Ðµé¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î½éÀï¤Ï£³·î£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤À¡£