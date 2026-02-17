【PS4「ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE コレクターズエディション」（DLCコード版）】 参考価格：39,160円 セール価格：12,362円

Amazonにて、プレイステーション 4版アクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」のDLC「Shadow of the Erdtree」コレクターズエディション（DLCコード版）が特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から68%オフの12,362円。

「Shadow of the Erdtree」は、アクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」のダウンロードコンテンツ。本作では「影の地」へと向かったミケラと彼を追う登場人物たち、そしてプレーヤーの物語が描かれる。謎と危険に満ちた多彩なシチュエーション、新たに加わった武器や防具の数々、自由度の高い冒険を楽しめる。

今回対象となるコレクターズエディションには、「SHADOW OF THE ERDTREE」のDLCコードに加えて「『串刺し公、メスメル』スタチュー（全高46cm）」、「アートブック（ハードカバー仕様/40P）」、「デジタルサウンドトラック」が同梱されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE 発売ロンチトレーラー【2024.06】】【ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ゲームプレイトレーラー【2024.02】】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2026 FromSoftware, Inc.