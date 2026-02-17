¡Ö¶â¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¡×¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤òÊÆNBC²òÀâ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬·ã¾Þ¡ÖÄ»È©¤¬¡Ä¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢¥Ú¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂçµÕÅ¾¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Àº²¤Î±éµ»¤Ë¡¢³¤³°²òÀâ¼Ô¤â¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀºÌ©µ¡³£¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SP5°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡×¡£ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤Ï¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¡½2²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¡½2²óÅ¾¥¢¥¯¥»¥ë¤â·è¤á¤¿¡£Á°Æü¤ÎSP¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¥ê¥Õ¥È¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢ËÜÍè¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤â·è¤Þ¤ê¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â3²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡¢¥¹¥í¡¼3²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤¢¤ë±éµ»¤òÈäÏª¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÇÌÚ¸¶¤ÏÃËµã¤¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒÀÊ¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿ºäËÜ¤âÎÞ¡£¥Õ¥ê¡¼ÎòÂåºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë±éµ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖNBC¡×¤Î¼Â¶·¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢¼Â¤Ë¸«»ö¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ò²ð¡£Ä¹Ìî¸ÞÎØ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç²òÀâ¤Î¥¿¥é¡¦¥ê¥Ô¥ó¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤â¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸«ËÜ¤Ç¤¹¡£º£¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÂç³¤¸¶¤ÎÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯´ó¤»¤Æ¤ÏÊÖ¤·¡¢¤¦¤Í¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¡£Èà¤é¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¯±ü¹Ô¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ëµ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢º£Ìë¤ÎÈà¤é¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀºÌ©µ¡³£¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£µ»½ÑÅª¤ÊÀµ³Î¤µ¤È¡¢É¹¾å¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¤½¤Î2¤Ä¤¬´°àú¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç»¿¼¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë