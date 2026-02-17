姑「ランドセルは私が買うわ」売り場に行くと「こんなに高いの！？」→ 直後、安物に娘を誘導し始めて！？

ランドセルを買ってくれるという姑。しかし売り場でちょっとしたトラブルが起きてしまいました。知人から聞いたお話を紹介します。

ランドセル

私は6歳と3歳の娘がいる主婦です。



上の子は4月から小学生。



学用品の準備で、何かとお金がかかる時期を迎えていました。

そんな中、年末に義実家を訪れたときのこと。



姑が「いよいよ来年から1年生ね。ランドセルはもう用意したの？」と聞いてきました。

「いいえ。Aちゃん（娘のこと）がカタログで気に入ったのがいくつかあるんですけど、まだ1つに絞れていなくて」



私がそう答えると姑は、



「ランドセル、私が買ってあげてもいいのよ。今度実物を見に行きましょうか」



と、言いました。

姑に高額な買い物をさせるのは気が引けましたが、ランドセルの購入費用が負担だったのは事実です。

「助かります。ありがとうございます！」



私は素直に感謝しました。

いざデパートに行くと

後日、姑と娘とデパートを訪れました。



ランドセル売り場に着くと、姑は「えぇ！ こんなに高いの！？」と驚いた様子。

「息子のを買ったときと値段が全然違うわ」



そう呟いた姑に、私は「予算オーバーだったかな」と感じました。

一方娘は、実物で見たランドセルに興味津々。

「これかわいい～」と、ひとつのランドセルを指差しました。