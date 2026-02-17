原田亘は2月15日の東京V戦で退場処分、過剰な力でのタックルが対象に

Jリーグの規律委員会は2月16日、明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第2節の試合で起きた行為に対し、柏レイソルのDF原田亘に2試合の出場停止と罰金20万円の処分を下すと発表した。

処分対象となったのは、2月15日に行われた第2節の柏対東京ヴェルディの一戦。原田はこの試合で主審より退場を命じられていた。

処分の理由について規律委員会は、日本サッカー協会の懲罰基準に照らして審議。原田が相手競技者の右脛に対し、足裏で過剰な力を用いてタックルした行為が「著しい反則行為」に該当すると判断した。

この結果、原田は2月21日に開催される第3節の鹿島アントラーズ戦、および2月28日の第4節・FC東京戦の2試合が出場停止となる。

原田は1996年生まれの29歳。日本経済大学から2019年にFC今治へ加入し、サガン鳥栖を経て2025年から柏でプレーしている。右サイドを主戦場に、粘り強い守備と攻撃参加を武器とするDFだが、リーグ序盤戦で痛い離脱となった。（FOOTBALL ZONE編集部）