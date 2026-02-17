¡Ø¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¡Ù¤«¤é¡í¤µ¤¯¤é¡õ¤â¤â¥½¡¼¥¹Æþ¡É´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡¡¡Ö½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âºùÉñ¤¦
¡¡¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢ºù¤Î¹á¤ê¤ÈÅí¤Î´Å¤ß¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½Õ¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Î¡Ø¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î ¤µ¤¯¤é¡õ¤â¤â¥½¡¼¥¹Æþ¡Ù¤òËÜÆü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡È¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¡É¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î¿©¤ÙÊý¥¢¥ì¥ó¥¸
¡¡¡Ø¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¡Ù¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ãÅÁÅý¤Î¡È¿åÀÚ¤êÀ½Ë¡¡É¤òÆ§½±¤·¡¢ÃúÇ«¤Ê¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È¢¨1¤À¡£2011Ç¯9·î¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¡ÈÇ»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Ä«¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìë¤ä¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¿©¥·¡¼¥ó¤òÄó°Æ¡£¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿åÀÚ¤ê¹©Äø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÀ®Ê¬¤ò3ÇÜ¤ËÇ»½Ì¡£Ç»Ì©¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò´Þ¤àÅÀ¤â¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ¹¤À¡£¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë¡È¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥ó¿ÀÅÂ¡É¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ø¥®¥ê¥·¥ã¥è¡¼¥°¥ë¥È ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¤µ¤¯¤é¡õ¤â¤â¥½¡¼¥¹Æþ¡Ù¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Î²¼¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Êºù¤Î¹á¤ê¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿´Å¤¤Åí¤Î¥½¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£ºù¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¿©´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò10g´ÞÍ¡£¿©»ö¤Î1ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥¶¡¼¥ÈÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ïºù¤¬Éñ¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢µ¨Àá´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨1 Mintel GNPD¤òÍÑ¤¤¤¿Æ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2019Ç¯8·î¡Ë
