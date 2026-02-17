¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×Æ±»þ³«ºÅ¡¡Á´Ä¹40¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬A¾Þ¤Ë
¡¡¥°¥ì¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ ±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È ¤Á¤¤¤«¤ï¤¯¤¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤È¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¡Ê1²ó¡¦ÀÇ¹þ1100±ß¡Ë¤ò24Æü¸áÁ°11»þ¡Á3·î2Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥â¥â¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡ª¤Û¤«¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ
¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëX¡ÊµìTwitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡ËÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢²¿ÅÙ°ú¤¤¤Æ¤â¤Á¤¤¤«¤ï¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤È¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤¬Æ±»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìA¾Þ¤Ë¤Ï¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÌþ¤µ¤ì¤ëÁ´Ä¹40¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤ÎÄ¶BIG¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£C¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤Ï¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤ò¡Ö10²ó ¥·¡¼¥ë¤ª¤Þ¤±¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯A6¥µ¥¤¥º¤Î¥·¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤ò¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×ÊÁ¤Î¥·¡¼¥ë¥·¡¼¥È¡¢ ¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤ò¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×ÊÁ¤Î¥·¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤ò¡¢¡Ö10²ó ¥·¡¼¥ë¤ª¤Þ¤±¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤Î¹ØÆþ1²ó¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡§Ä¶BIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¡¡Á´2¼ï
Á´Ä¹Ìó44¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÈÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ä¥À¥Ã¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
B¾Þ¡§¼§ÀÐ¤Ç¤Ô¤¿¤Ã¤È¡ª¤Ê¤«¤è¤·¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡Á´1¼ï
¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¼§ÀÐ¤Ç¼«Í³¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ë¡Ä¡£É¨¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¥Ç¥¹¥¯¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Â¸ºß´¶¡£
B¾Þ¡§µß½Ð¡ªÃåÃ¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡Á´1¼ï
¥Á¥ç¥³¤Î¾Â¤ËÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¡Ö¸ý¤À¤±¤Ï½Ð¤·¤Æ¥Ã!!¡×¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¡¢¸ý¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÏÃåÃ¦²Ä¡£
C¾Þ¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¡Á´2¼ï
¡Ö¥Ô¥Ô¡¼¥Ý¥Ô¥Ý¥Ô¢ö¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ÆÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÌÜÌô¤ò¥µ¥Ã¤È¤è¤±¤Á¤ã¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¡£
D¾Þ¡§¤ª¤È¤â¤À¤Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Á´7¼ï
¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ê¤¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¤Ê¤ó¤À¤«É½¾ð¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡©¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¡£
E¾Þ¡§Á´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡¡Á´6¼ï
¡Ö¥¤¥ä¥Ã¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥ê¥ÕÉÕ¤¤â¡£¼ïÎà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤×¤Á¤Ã¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡£
¢£¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡§Ä¶BIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¡¡Á´2¼ï
Á´Ä¹Ìó48¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¤º¤Ã¤·¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡£¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¡Ö»£¤ë¤è¡¼¥Ã!!!¡×¤È¡¢¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
B¾Þ¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡Á´2¼ï
Á´Ä¹Ìó36¥»¥ó¥Á¤Î¤à¤Á¤Ã¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¡Ö²¼Ñî¾å¡×¤È¡Ö¡Ä¤Ã¤Æ¥³¥È!?¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹ø¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ëí¤Ë¤·¤Æ¤ªÃë¿²¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¡£
C¾Þ¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¡Á´2¼ï
¥Ô¥ó¥Á¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡£¡Ö¥¶¥¶¥¡¥¡¥Ã¡×¤È¡ÖÁ´ÌÇ¤·¤Á¤ã¤¦¡Á¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
D¾Þ¡§¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Á´4¼ï
¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¤Ò¤é¤á¤¤Î¡Ö½Á¤Ï¤Í¥¬¡¼¥É¡×¤ä¡¢Îä¤ä´À¿â¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤Ã¡Ä¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤Ê¤ÉÁ´4¼ï¡£
E¾Þ¡§¤Æ¤¯¤Æ¤¯Á´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡¡Á´6¼ï
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤ÎÁ´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¢¤ê¡×¤ä¡Ö¤Ä¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬Âç½¸¹ç¡£
¡ÊC¡Ënagano
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥â¥â¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡ª¤Û¤«¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾ÜºÙ
¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëX¡ÊµìTwitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê¤Á¤¤¤«¤ï¤ÈÍ§Ã£¤Î¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìA¾Þ¤Ë¤Ï¡¢²È¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÌþ¤µ¤ì¤ëÁ´Ä¹40¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤ÎÄ¶BIG¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£C¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤Ï¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤Ï¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬Åö¤¿¤ë¡¢¥Ï¥º¥ìÌµ¤·¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤ò¡Ö10²ó ¥·¡¼¥ë¤ª¤Þ¤±¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯A6¥µ¥¤¥º¤Î¥·¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤ò¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×ÊÁ¤Î¥·¡¼¥ë¥·¡¼¥È¡¢ ¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¤ò¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×ÊÁ¤Î¥·¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤ò¡¢¡Ö10²ó ¥·¡¼¥ë¤ª¤Þ¤±¡×¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤Î¹ØÆþ1²ó¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡§Ä¶BIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¡¡Á´2¼ï
Á´Ä¹Ìó44¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÈÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ä¥À¥Ã¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
B¾Þ¡§¼§ÀÐ¤Ç¤Ô¤¿¤Ã¤È¡ª¤Ê¤«¤è¤·¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡Á´1¼ï
¥«¥Ö¥È¥à¥·¤È¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¼§ÀÐ¤Ç¼«Í³¤Ë¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ë¡Ä¡£É¨¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¥Ç¥¹¥¯¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Â¸ºß´¶¡£
B¾Þ¡§µß½Ð¡ªÃåÃ¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡Á´1¼ï
¥Á¥ç¥³¤Î¾Â¤ËÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¡Ö¸ý¤À¤±¤Ï½Ð¤·¤Æ¥Ã!!¡×¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¡¢¸ý¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÏÃåÃ¦²Ä¡£
C¾Þ¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¡Á´2¼ï
¡Ö¥Ô¥Ô¡¼¥Ý¥Ô¥Ý¥Ô¢ö¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ÆÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤È¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÌÜÌô¤ò¥µ¥Ã¤È¤è¤±¤Á¤ã¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â¡£
D¾Þ¡§¤ª¤È¤â¤À¤Á¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Á´7¼ï
¤Á¤¤¤«¤ï¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ê¤¤ê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¤Ê¤ó¤À¤«É½¾ð¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡©¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¡£
E¾Þ¡§Á´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡¡Á´6¼ï
¡Ö¥¤¥ä¥Ã¡×¤Ê¤É¤Î¥»¥ê¥ÕÉÕ¤¤â¡£¼ïÎà¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤×¤Á¤Ã¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡£
¢£¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¤À¤é¤±¤¯¤¸¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ¡§Ä¶BIG¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¡¡Á´2¼ï
Á´Ä¹Ìó48¥»¥ó¥Á¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¤º¤Ã¤·¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡£¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¡Ö»£¤ë¤è¡¼¥Ã!!!¡×¤È¡¢¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
B¾Þ¡§¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡Á´2¼ï
Á´Ä¹Ìó36¥»¥ó¥Á¤Î¤à¤Á¤Ã¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¡Ö²¼Ñî¾å¡×¤È¡Ö¡Ä¤Ã¤Æ¥³¥È!?¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹ø¤¢¤Æ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ëí¤Ë¤·¤Æ¤ªÃë¿²¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¡£
C¾Þ¡§¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¡Á´2¼ï
¥Ô¥ó¥Á¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡£¡Ö¥¶¥¶¥¡¥¡¥Ã¡×¤È¡ÖÁ´ÌÇ¤·¤Á¤ã¤¦¡Á¡×¤ÎÁ´2¼ïÎà¡£
D¾Þ¡§¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¡Á´4¼ï
¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¤Ò¤é¤á¤¤Î¡Ö½Á¤Ï¤Í¥¬¡¼¥É¡×¤ä¡¢Îä¤ä´À¿â¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤Á¤¬¤Ã¡Ä¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤Ê¤ÉÁ´4¼ï¡£
E¾Þ¡§¤Æ¤¯¤Æ¤¯Á´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡¡Á´6¼ï
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤ÎÁ´¿È¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ð¥Ã¥¸¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¢¤ê¡×¤ä¡Ö¤Ä¤ó¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬Âç½¸¹ç¡£
¡ÊC¡Ënagano