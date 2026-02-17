¤¢¤¨¤ÆÅÚÆé¤è¤ê¡Ö¥¢¥ë¥ßÆé¡×¡©¤ª¤à¤¹¤Ó¤Î¡ÈÎ³´¶¡É¤ò¶Ë¤á¤ë¿æ¤Ê¬¤±½Ñ¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤à¿æÈÓÆ»¶ñ¤ÎÁª¤ÓÊý
¤ªÊÆ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¿·Ê¹µ¼Ô¤«¤éÊÆÇÀ²È¤ËÅ¾¿È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤ªÊÆ¥é¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇðÌÚÃÒÈÁ¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¿æÈÓÆ»¶ñ¤Î»È¤¤Ê¬¤±½Ñ¤È¤Ï¡©¤ª¤à¤¹¤Ó¤äÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤¬¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤ªÊÆ¤Î¿æ¤Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡áÇðÌÚÃÒÈÁ
¡ÖÁá¿æ¤¥â¡¼¥É¡×¤ò³èÍÑ
¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¯¤È¤¤Ï¡¢Àö¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤ò¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÊýË¡¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤´ÈÓ¤ÎÎ³´¶¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¿æÈÓ´ï¤Î¡ÖÁá¿æ¤¥â¡¼¥É¡Ê¹âÂ®¿æÈÓ¥â¡¼¥É¡Ë¡×¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Îä¿å¤ÇÄ¹»þ´Ö¤ÎµÛ¿å¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ë¤â¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄ¹»þ´ÖµÛ¿å¤ÈÁá¿æ¤¥â¡¼¥É¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç¡£¤³¤Î¿æ¤Êý¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÇòÊÆ¥â¡¼¥É¡ÊÉáÄÌ¿æÈÓ¥â¡¼¥É¡Ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎ³Î©¤ÁÎÉ¤¯¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î³´¶¤Î¤¢¤ë¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Î³´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡Ö¶âÂ°À½¡×¤ÎÆé
¥¬¥¹¿æÈÓ¤Î¾ì¹ç¡¢ÅÚÆé¿æ¤¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿Î³´¶¤Î¤¢¤ë¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÊÆ¤ÎÉÊ¼ï¤äºÏÇÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÎ³´¶¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢¶âÂ°À½¤ÎÆé¤Ç¿æÈÓ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÅÚÆé¤ÏÇ®ÅÁÆ³Î¨¤¬Äã¤¯ÊÝ²¹À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÆéÆâ¤Ç¹â²¹¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶âÂ°À½¤ÎÆé¤ÏÇ®ÅÁÆ³Î¨¤¬¹â¤¯ÊÝ²¹À¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¤è¤êÎ³´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÚÆé¤Ç¿æ¤¯¤È¾¯¡¹¤´ÈÓ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¹¤®¤ë¤È¤«Ç´¤ê¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ßÆé¤Ç¿æÈÓ¤·¤ÆÎ³´¶¤äÃÆÎÏ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤Ë¤ÏÅ´Æé¤ò»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¨Æ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤·¤ã¤Ã¤¤ê¤È¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ê¨Æ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê¨Æ¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï8¡Á10Ê¬¼å¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÎ³´¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï8Ê¬30ÉÃÁ°¸å¤ÇÊ¨Æ¤¹¤ë¤È¡Ö¤è¤·¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤´ÈÓ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿æÈÓÆ»¶ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤»¤Ã¤«¤¯Î³´¶¤Î¤¢¤ë¿æ¤¤¢¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤ã¤â¤¸¤Ç¤Û¤°¤¹¤È¤¤Ë¤´ÈÓÎ³¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤ã¤â¤¸¤Ï¤´ÈÓ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀèÃ¼¤¬Çö¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤à¤¹¤Ó¤äÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Ï¡ÖÎ³´¶¡×¤¬Ì¿
¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê´¶¡×¤È¡ÖÎ³´¶¡×¤¬Ì¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤É¤è¤¤Ç´¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤´ÈÓÎ³¤¬¤Û¤í¤ê¤È¤Û¤É¤±¡¢³ú¤ó¤À¤È¤¤Ë»õ¤ò·Ú¤¯²¡¤·ÊÖ¤¹ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ªÊÆ¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö¤Û¤É¤è¤¤Ç´¤ê¡×¤È¤Ï¡¢¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤Ë¤·¤ã¤â¤¸¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤´ÈÓ¤ÎÇ´¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤ä¹ï¤ßºÚ¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¶ñºà¤¬º®¤¶¤ê¤ä¤¹¤¤Î³Î¥¤ì¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¡£Ç´¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¤à¤¹¤Ó¤òÀ®·¿¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤ÇÎ³¤¬¤Û¤É¤±¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©¤Ù¿´ÃÏ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îä¤á¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÎä¿å¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖµÛ¿å¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÊÆÎ³¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¿å¤ÈÇ®¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îä¤á¤Æ¤â¹Å¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íñ¤«¤±¤´ÈÓ¤Î¤ªÊÆ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖÎ³´¶¡×¤¬Ì¿¡£Î³¤¬ºÝÎ©¤Ä¤ªÊÆ¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿Íñ²«¤äÍñÇò¤ÎÃæ¤Ë¤´ÈÓÎ³¤ÎÂ¸ºß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁêÀ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ë¡ÖÎ³¤¬ºÝÎ©¤Ä¤ªÊÆ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç´¤ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¼å¤¤¤Î¤«¡¢¹Å¤á¤Ê¤Î¤«¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Ê¤Î¤«½Å¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤ªÊÆÁª¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿æÈÓÆ»¶ñ¤ä¿æ¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÍÑ¤Î¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯¤È¤¤Ï¡¢Ç´¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤ÉÊ¼ï¤ò»È¤Ã¤Æ¶âÂ°À½¤ÎÆé¤Ç¤Ñ¤ê¤Ã¤È¤·¤¿Î³´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÊÆ¤Ïº£¤ä¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¿©Âî¤äÎÁÍý¤Î¼çÌò¤Ï¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¶ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊºàÎÁ¤ò»È¤ª¤¦¤«¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªÊÆ¤ä¿æÈÓ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤´ÈÓ¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÇðÌÚÃÒÈÁ¡Ê¤«¤·¤ï¤®¡¦¤Á¤Û¡Ë
ÊÆ¡¦¿©Ì£´ÕÄê»Î¡¢¤´¤Ï¤ó¥½¥à¥ê¥¨¡¢¤ªÊÆ¥é¥¤¥¿¡¼