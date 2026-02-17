FAカップ4回戦でチェルシーはハル・シティを4-0と破り、5回戦進出を決めた。しかし、選手がスタジアムに到着したときの動画が物議を醸しているようだ。



MKMスタジアムに到着した選手たちをハル・シティのマスコットキッズたちが出迎えたのだが、主将リース・ジェイムズを筆頭にチェルシーの選手たちは、子供たちに手を振ったり笑顔を向けたりすることはおろか、一瞥もくれることなく通り過ぎていく。リアム・デラップは一瞬子供たちに近づいていくように見えたが、古巣のスタッフの一人とハグしただけだった。





チェルシーはこの動画を公式SNSにアップしたのだが、大炎上している。『GB News』の司会者ミシェル・デューズベリー氏は「選手たちが小さな少年たちにこんな振る舞いをするなんて恥ずべきだ。なのに、あなががたは誇り高く、必死にそれを共有しようとしている。気持ち悪い」と意見した。Xには、他にもチェルシーの選手たちの振る舞いを非難するコメントで溢れている。「彼らは傲慢な女王様の集団みたいだ」「誰かに魂を盗まれたのか？」「大したことではないかもしれないが、二度とこのような機会を得られないかもしれない子供たちにとって、笑顔や手を振ることは大きな力になるのに」「高額な報酬をもらっている、傲慢で自己中心的な選手たちが、子供たちを無視して通り過ぎる素晴らしい動画がある。ソーシャルコンテンツに最適だ」『talkSPORT』では、司会のサイモン・ジョーダン氏が「最近ますますこのようなことが起こるようになった。止めるべきだ。子供たちに彼らが受けるべき体験を教えてあげなければ」と警鐘を鳴らした。この動画は炎上してしまったが、選手たちは知らず知らずのうちに傲慢になってしまっているのだろうか。