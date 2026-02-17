「もう楽しみで仕方ない！」…選手村で“満面の笑み”　28歳ルーマニアのフィギュア女子が感激した日本製品【冬季五輪】

ユリア・ザウターが日本製の寝具に感激した(C)Getty Images

ルーマニアの女子フィギュアスケート代表のユリア・ザウターが自身のインスタグラムで選手村の部屋で使用する日本製品を紹介している。

【写真】選手村で…ルーマニア女子フィギュア選手の笑顔をチェック

28歳のザウターはインスタの投稿で「選手村に戻って来た。今夜エアウィーヴのデュエットカバーで眠るのがもう楽しみで仕方ない！」と、満面の笑みで寝具を持つ写真を添えた。

日本産のエアウィーヴはその寝心地の良さに感激する海外の選手も多いようだ。ザウターは現地時間2月17日に行われる女子シングルのショートプログラムに出場する。同19日にはフリーが行われるが「本番楽しみにしてるよ！ここまで頑張った自分を信じて、最高のステージを全力で楽しんできて！」「幸運と成功を祈っています！」「幸運を祈っているよ！」「うまくいきますように！！！」と、応援の声が多数寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]