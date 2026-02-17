タレント、モデルの桃月なしこ（30）が17日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。

発売中の「ヤングアニマル」で表紙グラビアを飾っている桃月は「金髪ショート唯一の表紙なので激レア！ 絶対ゲットして欲しい！」と、金髪ショートカット姿のビキニとランジェリー姿の写真をアップ。さらに別の投稿でも「2／21(土)ヤングアニマル＆漫画アクション同時表紙出演記念イベントを開催します！ 雑誌の合同イベントは初めて！ レギュレーションが変わってるので下記リンクをチェックです！ 既に予約始まってるのでぜひ」と呼びかけた。

公開されているアザーカットでも、美脚や美ボディーがあらわなショットを披露。「今回の撮影テーマが『大人っぽくフェミニン』だったので、「え、本当に金髪で大丈夫なんですか！？』と思いつつ、ギャルっぽく派手になりすぎないように、表情やポージングでしっとりとした大人な雰囲気を出すよう意識しました」と振り返った。

フォロワーからは「20代前半からずっとかわいいままの女神」「かわいくてこの身体はヤバい」「エッロ。」「金髪ショートが過去一かわいい」といったコメントが寄せられた。