「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマーク。合計２３１・２４点とし、現行採点方式となった０６年トリノ五輪以降最大となる６・９点差を大逆転し、金メダルを獲得した。

ＮＨＫ中継で解説を務めた、ソチ五輪ペア代表で木原とペアを組んでいた高橋成美さんは号泣。言葉を詰まらせながら「世界一ですね。こんな瞬間がくるなんて本当にうれしくて。りくりゅう本当にありがとう。自分自身ペアに出会えてよかったなって、心から思えたし、こんな最高の気分に合う日本語なんて思いつかないです」と、嗚咽まじりに語った。

一方で、メダル授与式での等身大のコメントも話題に。３位のドイツペアに銅メダル、そして大会公式マスコット「ティナ」と「フロー」のぬいぐるみが手渡されると「あのぬいぐるみセットなんだ！くっついてるんだ！そんなのがあるんだ〜」とぽつり。りくりゅうに金メダルが手渡された瞬間は、その思いを問われ「うれしいなぁって。なんて言うんだろう。ペアって素晴らしいし、りくりゅうペアが世界のペアをもっと素晴らしいものにしてくれた」と言葉を絞り出したが、続けて「でもなんか、１個ぬいぐるみくれないかなって、正直思ってました。かわいいから」と突如天然発言が飛び出し、実況アナウンサーを笑わせた。

ＳＮＳでも「感動的な流れから急にｗ」「爆笑」「感動させておいてからの『ぬいぐるみ欲しい』は反則級に可愛い」「関係者成美さんにぬいぐるみ差し上げて！」「高橋成美すぎた」と笑いが広がっていた。