「タフグミ」より新商品「タフグミ グレフルフィーバー」が期間限定で登場！2種のグレープフルーツフレーバーが楽しめる
2月17日 発売
種類別名称：グミキャンディ
カバヤ食品は、“噛むほどウマい、この弾力。”をテーマにした「タフグミ」ブランドより、「タフグミ グレフルフィーバー」を2月17日から期間限定で発売する。価格はオープン。
「タフグミ グレフルフィーバー」は、グレープフルーツを「タフグミ」らしいサワーパウダーの刺激的な爽快感とあわせたグミキャンディ。ほろ苦さと酸味が効いたホワイトグレープフルーツ風味の“グレープフルーツα”と、フルーティーな甘みが特長のピンクグレープフルーツ風味の“グレープフルーツβ”の2種アソートとなっている。
「タフグミ」ブランドは、噛みごこちの良い高弾力食感とサワーパウダーの刺激が生む唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”を特長としている。
タフグミ グレフルフィーバー
内容量：100g
発売日：2026年2月17日
販売エリア・業態
全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等
(C)2017 Kabaya Foods Corporation