【タフグミ グレフルフィーバー】 2月17日 発売 価格：オープン

カバヤ食品は、“噛むほどウマい、この弾力。”をテーマにした「タフグミ」ブランドより、「タフグミ グレフルフィーバー」を2月17日から期間限定で発売する。価格はオープン。

「タフグミ グレフルフィーバー」は、グレープフルーツを「タフグミ」らしいサワーパウダーの刺激的な爽快感とあわせたグミキャンディ。ほろ苦さと酸味が効いたホワイトグレープフルーツ風味の“グレープフルーツα”と、フルーティーな甘みが特長のピンクグレープフルーツ風味の“グレープフルーツβ”の2種アソートとなっている。

「タフグミ」ブランドは、噛みごこちの良い高弾力食感とサワーパウダーの刺激が生む唯一無二の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”を特長としている。

タフグミ グレフルフィーバー

種類別名称：グミキャンディ

内容量：100g

価格：オープン

発売日：2026年2月17日

販売エリア・業態

全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等

