SixTONES松村北斗、ヘアケアのこだわり告白「役とかで髪を伸ばしたり」パーマトークで謝罪も
【モデルプレス＝2026/02/17】SixTONESの松村北斗が17日、都内で行われた新ダメージヘアケアブランド発表会に登壇した。
【写真】松村北斗、美スタイル際立つ爽やかコーデ
「anummy」ブランドアンバサダーに就任した松村。さっそく、ステージ上のビッグボトルを点灯するという大役を任されると、ビッグボトルの大きさとリアルさに「すごい」「穴あいてる」と興味津々の様子で見つめていた。
松村は「役とかで髪を伸ばしたり、パーマをかけてるっていうのもあるんですけど」ということから、今はしっとりタイプをライン使いしていることを明かし「髪質に合ってる」「シャンプーをしているときにぱさつきがない」とざっさんしていた。
また、ヘアケアについて予洗いをしっかり行うなどのこだわりも明かした。新CMは同日より「anummy」公式サイトならびに公式SNSで公開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松村北斗、美スタイル際立つ爽やかコーデ
◆松村北斗、アンバサダー就任
「anummy」ブランドアンバサダーに就任した松村。さっそく、ステージ上のビッグボトルを点灯するという大役を任されると、ビッグボトルの大きさとリアルさに「すごい」「穴あいてる」と興味津々の様子で見つめていた。
また、ヘアケアについて予洗いをしっかり行うなどのこだわりも明かした。新CMは同日より「anummy」公式サイトならびに公式SNSで公開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】