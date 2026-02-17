2児の母・山田花子、次男を顔出し公開「お母さんそっくり」「寝起き姿に癒された」の声
【モデルプレス＝2026/02/17】お笑いタレントの山田花子が2月15日、自身のブログを更新。寝起き姿の次男を公開した。
【写真】50歳2児の母芸人「お母さんそっくり」寝起きの次男を顔出し
山田は「今朝のロナウドちゃん 寝起きであくび」と記し「ロナウドちゃん」の呼び名の次男がパジャマ姿で肘をついて寝転び、大あくびをしている姿を公開。「こんな顔も可愛いね」とハートの絵文字付きでつづっている。
また「そんな母そっくりなロナウドちゃんが大活躍するYouTube見てね」と自身のYouTubeチャンネルへの次男の登場も紹介している。
この投稿に、ファンからは「お母さんそっくり」「大あくび可愛らしい」「どんな顔してても可愛いですね」「寝起き姿に癒された」などと反響が寄せられている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
◆山田花子、寝起きの次男公開
◆山田花子の投稿に反響
