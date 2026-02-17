1児の母・きゃりーぱみゅぱみゅ、子供が踊る姿公開「大きくなってる」「激しい縦ノリに感動」とファンほっこり
【モデルプレス＝2026/02/17】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。テレビの前で音楽に合わせて踊る子供の姿を公開し、話題となっている。
【写真】33歳人気歌手「大きくなってる」子供がテレビ前でノリノリダンスする姿
◆きゃりーぱみゅぱみゅ、子供が踊る姿を公開
きゃりーは「フェスに居たらかなり良いお客さん」とつづり、動画を投稿。NHK Eテレ「The Wakey Show」（毎週月曜〜金曜あさ7時）が映るテレビの前で、音楽に合わせて両手を突き上げ体を上下に揺らし、ノリノリで踊る子供の後ろ姿を公開した。
◆きゃりーぱみゅぱみゅの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「激しい縦ノリに感動」「朝7時からこんなに踊れるなんてさすが若者」「すごく楽しそう」「大きくなってる」「赤ちゃんだと思ってたのに」「子供のダンスって本当に可愛い」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられている。
きゃりーは、2023年3月21日に俳優の葉山奨之と結婚したことを発表。2024年10月8日には自身のInstagramを通じ、第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】