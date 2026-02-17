SixTONES松村北斗、新CMで研究熱心な“理系男子”に ヘアケアブランドアンバサダー就任
【モデルプレス＝2026/02/17】SixTONESの松村北斗が、新ダメージヘアケアブランドのブランドアンバサダーに就任。新CMが公開された。
【写真】松村北斗、新CM公開 白衣姿で理系男子好演
アーティストや俳優として多角的に活躍し、独自の感性と誠実な人柄で幅広い世代から支持を集める松村。自分自身の個性を大切に育みながら、表現者として常にアップデートし続ける前向きな姿勢は「ありのままの自分の髪を、きれいに伸ばせるようにケアして育てていく」という同ブランドコンセプトを体現しており、今回の起用に至った。
新CM「きっと、たぶん」篇では、研究熱心な理系男子“ホクト研究員”を好演。「ふとした瞬間の髪の美しさ」に、理屈を超えて心を奪われる松村の眼差しを通して、毎日のケアで整えた美しい髪はその人の自信や魅力を引き出す――そんなブランドの想いが込められている。
また、ブランドデビューおよび松村のアンバサダー就任を記念し、期間限定ポップアップを東京・日本橋の「0thHubNihonbashi」にオープンすることが決定。新商品の販売のほか、松村のビジュアル展示や限定ノベルティ、ダメージケアの法則を遊びながら学べる体験ブースが用意されている。（modelpress編集部）
開催期間：2月20日（金）〜3月1日（日）
時間：11時〜20時
会場：0thHubNihonbashi（東京都中央区日本橋2丁目9-10L.Biz日本橋2F）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松村北斗、新CM公開 白衣姿で理系男子好演
◆松村北斗、新ヘアケアブランドアンバサダー就任
アーティストや俳優として多角的に活躍し、独自の感性と誠実な人柄で幅広い世代から支持を集める松村。自分自身の個性を大切に育みながら、表現者として常にアップデートし続ける前向きな姿勢は「ありのままの自分の髪を、きれいに伸ばせるようにケアして育てていく」という同ブランドコンセプトを体現しており、今回の起用に至った。
また、ブランドデビューおよび松村のアンバサダー就任を記念し、期間限定ポップアップを東京・日本橋の「0thHubNihonbashi」にオープンすることが決定。新商品の販売のほか、松村のビジュアル展示や限定ノベルティ、ダメージケアの法則を遊びながら学べる体験ブースが用意されている。（modelpress編集部）
◆ポップアップ開催概要
開催期間：2月20日（金）〜3月1日（日）
時間：11時〜20時
会場：0thHubNihonbashi（東京都中央区日本橋2丁目9-10L.Biz日本橋2F）
【Not Sponsored 記事】