BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM 1/144 EXM-H15X アチェルビー(TYPE-X)」を5月に発売する。2月17日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は3,300円。

本製品は、BANDAI SPIRITSのロボットプラモデルブランド「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」の「30 MINUTES MISSIONS ANOTHER EXAMACS PLAN」より、大型武装を装備して高機動化されたアチェルビーの特務機体「EXM-H15X アチェルビー(TYPE-X)」をプラモデルで表現したもの。

デザイナーの島田フミカネ氏監修の機体を立体化しており、特務機体仕様の頭部パーツ、腰パーツ、脚パーツ、アーマー各種、フラックスアナライザー、専用カスタムパーツが新規で付属。専用カラーリングを採用しているほか、様々なカスタマイズ用パーツを同梱しており、「30 MINUTES MISSIONS」の魅力が詰まったオールインワンセットとなっている。

また本製品以外にも、「30MM 1/144 EXM-A9bk スピナティオ (ブラックナイト仕様)」と「30MM 1/144 EXM-A9sg スピナティオ (将軍仕様)」が6月に再販を予定しており、2月17日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定である。価格は「スピナティオ (ブラックナイト仕様)」が2,860円、「スピナティオ (将軍仕様)」が2,750円。

「30MM 1/144 EXM-H15X アチェルビー(TYPE-X)」

「30MM 1/144 EXM-A9bk スピナティオ (ブラックナイト仕様)」

「30MM 1/144 EXM-A9sg スピナティオ (将軍仕様)」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

