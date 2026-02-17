なめらか本舗の新作パック♡薬用純白おやすみチャージで毛穴ケア

豆乳スキンケア市場No.1※2の人気ブランド『なめらか本舗』から、寝ている間に集中ケアできる夜用パック「薬用純白おやすみチャージパック」が2026年2月3日に登場。肌荒れ防止＆毛穴ケア※1を同時に叶える医薬部外品で、忙しい毎日でも“塗って寝るだけ”の簡単ケアが叶います♡

寝ている間に徹底ケア

「サナなめらか本舗薬用純白おやすみチャージパック」（販売名：サナナイトマスクNHJ）は、みずみずしいジェルが角層まで浸透※3し、べたつかずにうるおいをチャージする夜集中パック。

肌荒れ防止成分グリチルリチン酸ジカリウム※12と、美白有効成分持続型ビタミンC※11のW配合で、肌荒れ・ニキビ・シミ・そばかすを予防。

うるおいによって毛穴を目立たなくし※1、透明感のある肌へ導きます。

無香料・無着色・無鉱物油、パッチテスト済み・アレルギーテスト済み。

※すべての方に皮フ刺激やアレルギーが起きないわけではありません。

翌朝ちゅるん♪新感覚ジェル

水クリームのように水分を抱え込み、じゅわっとあふれるようなテクスチャー。化粧水の後、夜のケアの最後に塗るだけでOK。ふき取り不要で、そのまま眠れる手軽さも魅力です。

厚めにたっぷり塗ることでパック効果を実感しやすく、混合肌・脂性肌の多い10代・20代にも使いやすい設計に。忙しい日のナイトルーティーンに取り入れたい一品です。

薬用純白ラインアップ

サナなめらか本舗薬用純白化粧水【医薬部外品】



価格：150mL1,100円（税込1,210円）

サナなめらか本舗薬用純白乳液【医薬部外品】



価格：130mL1,100円（税込1,210円）

サナなめらか本舗薬用純白美容液【医薬部外品】



価格：100mL1,400円（税込1,540円）

サナなめらか本舗薬用純白スキンケアUV下地N【医薬部外品】



価格：50g1,100円（税込1,210円）

なめらか本舗オリジナルの豆乳発酵液※10に加え、美白有効成分（持続型ビタミンC※11）×肌荒れ防止成分※12を配合。

※美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

*1 2004年2月～2025年9月末までの累計販売個数

*2 2023年9月期～2025年9月期当社出荷データ（金額）

*3 2025年9月末までの累計販売個数

*4 「美容に関する調査」2025年当社調べ15~29歳女性N=57

*5 「美容に関する調査」2025年当社調べ15~29歳女性N=108

※1 うるおいによって毛穴を目立たなくする

※2 豆乳成分配合のセルフスキンケア市場店頭売上金額2024年小売店5社POSデータ

※3 角層まで

※4 ビタミンC誘導体：L－アスコルビン酸2－グルコシド

※6 酢酸DL－α－トコフェロール、dl－α－トコフェロール2－L－アスコルビン酸リン酸ジエステルカリウム塩、塩酸ピリドキシン

※7 3－O－エチルアスコルビン酸

※8 D－パントテニルアルコール

※9 ポリアクリル酸塩、無水ケイ酸（すべて保湿成分）

※10 保湿成分

※11 ビタミンC誘導体：L－アスコルビン酸2－グルコシド（薬用純白スキンケアUV下地Nを除く）

※12 グリチルリチン酸ジカリウム（薬用純白スキンケアUV下地Nはグリチルレチン酸ステアリルを配合）

※13 乾燥・肌荒れ・ニキビ・シミ・そばかす

※14 グリチルレチン酸ステアリル

※15 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

塗って寝るだけの新習慣♡

質の良い睡眠とともに、美容もアップデートする時代。なめらか本舗の夜用パックは、忙しい日々でも無理なく続けられる心強い味方です。

翌朝ちゅるんとした肌を目指して、ナイトルーティーンに取り入れてみてはいかがでしょうか。