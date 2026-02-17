元フジテレビで弁護士の菊間千乃氏が１７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ミラノ・コルティナ五輪でのフィギュアスケート競技について「そもそも団体戦を最初にやるのはなぜなんだと思う」と私見。これに長野五輪アイスダンス代表の河合彩さんも「全くもって同意見」と述べた。

この日はいよいよ始まるフィギュア女子を特集。全員がメダル候補とも言える実力者で、いやが上にも期待が高まるが、エースの坂本花織は公式練習後の取材で恐怖心を正直に吐露している。団体戦に出場した男子選手が個人戦でミスをするシーンも目立った。

菊間氏は「そもそも、団体戦を最初にやるのはなぜなんだと思う。個人をやってから最後、団体戦でいい気がするんですが、なんで最初にやるんですか？」と解説の河合彩さんに聞いた。

河合さんは「私も全くもって同意見。なんで？と言いたいが、ちょっと予想するに、最初にオリンピックを盛り上げたいという運営側の思いがあるのかなって」と言うと、羽鳥慎一アナも「団体戦、確かに盛り上がるんです」とうなずいていた。

河合さんは長野五輪アイスダンス代表。引退後は日本テレビアナウンサーとなり、その後フリーに。フィギュアスケートのインストラクターとしても活躍している。