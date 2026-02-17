【ひらがなクイズ】空欄を埋めて達成感！ ちょっとハイレベルな3つの言葉。毎日使うあれがヒントだよ
今回は一見難しそうですが、毎日使うあのものを思い浮かべればすぐに正解にたどり着けるでしょう。ぜひ、挑戦してみてください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□わ
ゆう□□
ゆめ□□つ
ヒント：食事をするときに多くの人が使うものは？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うつ正解は「うつ」でした。
解説
それぞれの言葉に「うつ」を入れると、次のようになります。
うつわ（器）
ゆううつ（憂鬱）
ゆめうつつ（夢現）
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)