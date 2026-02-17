山本のグラブに公式Xが注目

ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）からキャンプイン。15日（同16日）には球団公式X（旧ツイッター）に新グラブ姿を投稿された。赤を基調としたデザインに、ファンからは絶賛の声が上がる一方で、色合いに対する“珍指摘”も寄せられた。

ドジャース公式Xは「18にとって新しい年、新しいグラブ」として山本と新グラブの写真を投稿した。多くの反応が集まり、「サイ・ヤングのグラブだ」「MLB全体で最高のグラブ」といった称賛が並んだほか、「ヨシノブNICE 色も良い」「彼にはオーラがたくさんある」などの声も上がった。

一方で、赤い配色に着目するコメントも見られた。「なぜ赤なんだ」「ナイス、だけどなぜ赤なんだ。なぜドジャーブルーじゃないんだ！」とチームカラーとの違いを指摘する投稿があり、戸惑いの反応も示された。

さらに「シカゴブルズに非常に似ている笑」「ある意味Rソックスのグラブみたい（苦笑）」と、他球団や他競技チームを連想する声もあった。それでも全体としては「本当に素晴らしい」「カッコいい!!」など好意的な意見が多く集まり、キャンプ初日の投稿は注目を浴びていた。（Full-Count編集部）