『PEANUTS』新作ランチグッズが登場！ カラフルなクリア素材にスヌーピーたちをデザイン
『PEANUTS』の仲間たちをデザインしたカラーシリーズのランチグッズが、「スケーター」の公式オンラインショップをはじめ、全国の雑貨店や量販店などで販売中だ。
【写真】レジャーにも使える！ 便利な「ビニールランチバッグ」も
■推し色で選べる
今回登場したのは、スヌーピーや仲間たちとトレンドのカラフルなクリア素材を組み合わせた、透明感が美しいランチグッズ全4種類。
「スタイリッシュブローボトル」は、軽量で持ち運びに便利なプラスチック製のボトル。高級感を演出したステンレス製のフタに茶こしフタが付いており、水出し茶やフレーバーウォーター作りにも最適なアイテムとなっている。
また、水に強いビニール素材を採用した「ビニールランチバッグ」が用意されたほか、ガラスのような透明感を持ちながら、軽くて割れにくいアクリル樹脂製の「アクリルコップ」や、食材の保存やお弁当箱として使える「シールボックス」もそろう。
いずれも、コミックアートを生かしたシンプルなデザイン。スヌーピー、ウッドストック、チャーリー・ブラウン、ライナス、ルーシー、オラフをそれぞれのカラーで表現し、大人でも使いやすいスタイリッシュな雰囲気にまとめている。
