松村北斗、大泉洋とプライベートで“ガチ”ボウリング マイシューズ＆ボウルを贈呈される
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が17日、都内で行われたダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に登壇した。このほどデビューした同ブランドのアンバサダーに就任した。
【全身ショット】スタイル良！爽やかなルックで登場した松村北斗
“ダメージケアで髪を綺麗に伸ばせる”という商品特徴にちなみ今後伸ばしたいことを聞かれた松村は「ボウリングのスコア」と回答。「大変かわいがっていただいている大泉洋さんとの話なんですけどボウリングが大変お上手で。お食事や買い物に行ったりかわいがっていただいているんですけど、ここ最近ボウリングに誘っていただいて、マイボウルとマイシューズを贈呈していただいて」と交流を明かした。
今は「楽しむボウリングというより…楽しいんですけど、スコアを伸ばすボウリングに入っています」と上達に意欲。「『そろそろ君もマイボウルとマイシューズを持つべきだ』と…『差し上げます』とその場でボウルとシューズを作ってマイボウルで投げ始めました」と報告し「レンタル、ハウスボウルとは別もの。また新たなボウリングが始まっています」と感激しながら満喫していることを明かしていた。
松村が出演する新CM「きっと、たぶん」を17日より「anummy」公式サイトならびに公式SNSで公開する。
【全身ショット】スタイル良！爽やかなルックで登場した松村北斗
“ダメージケアで髪を綺麗に伸ばせる”という商品特徴にちなみ今後伸ばしたいことを聞かれた松村は「ボウリングのスコア」と回答。「大変かわいがっていただいている大泉洋さんとの話なんですけどボウリングが大変お上手で。お食事や買い物に行ったりかわいがっていただいているんですけど、ここ最近ボウリングに誘っていただいて、マイボウルとマイシューズを贈呈していただいて」と交流を明かした。
松村が出演する新CM「きっと、たぶん」を17日より「anummy」公式サイトならびに公式SNSで公開する。