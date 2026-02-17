ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が16日（日本時間17日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでメディア取材に対応。メジャー2年目に今季にかける思いを語った。

韓国キウムからポスティングシステムを利用して3年総額1250万ドル（約19億6500万円）で昨季、ドジャースに加入。メジャー1年目は開幕をマイナーで迎え、5月にメジャー昇格。初本塁打を放つなどしたが、左肩を痛め6月末にマイナー降格した。9月にメジャー復帰したもののその後はスタメンを外れる試合が多く、ポストシーズンに入って先発出場はなし。出場はわずか2試合にとどまり、打席に立つことはなかった。レギュラーシーズンは71試合で打率・280、3本塁打、17打点、13盗塁だった。

昨年を振り返り、もっと出場機会があり個人成績を伸ばせていたかと問われ「ある程度はそう思っていた。昨年の結果には満足していない」と振り返り「自分に何が足りないかは分かったので、もっと努力して、スプリングトレーニングからロースター入りできるようにしたい」と語った。

そして「『これだけを改善すればいい』という1つのポイントがあるわけではない。打撃でも守備でも、内野でも外野でも、すべての面で向上が必要だと感じた。最高のチームであるドジャースで26人のロースターに入るための準備をすること。そのためにシーズンに向けた準備をしている」と強い覚悟を口にした。

昨季はシーズン中にメジャーの投手に対応するためスイングの修正に着手。「昨年取り組んだスイング変更については、正直なところ、感覚的には70％くらいの仕上がりだった」と明かし「このオフと春のキャンプで、さらに修正すべき点が見えてきた。今年も引き続き、その修正に取り組んでいる」とまだ完成形ではなく、さらに良くなろうとしているとした。

エドマンが昨秋に右足首を手術したため、開幕に間に合わないことをロバーツ監督が明言。開幕二塁は「空き」の状況でロハスやキム・ヘソン、フリーランドが候補に挙がっている。ただ、「自分を良くすることに集中している」ときっぱり語り「毎日出場するかどうか、出場機会が増えるかどうかは、自分にとって大きな影響はない。とにかく毎日成長することだけを考えている」と日々、レベルアップに励むことに集中したいと述べた。

ロバーツ監督はこの日、「打席に立たせたいから。出場機会を増やすために外野も守らせる」とキム・ヘソンに中堅でも出場させる方針を示したが、キム自身も今オフは中堅の守備練習にも時間を割いたという。「フロントから言われるまでもなく、自分自身で外野守備、特に中堅をもっと向上させる必要があると分かっていた。だから、言われなくても取り組んでいたと思う」と役割を理解し練習に取り組んだと語った。