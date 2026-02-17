ダイアン津田、衝撃の“遺体”姿 鈴木亮平が公開→ネット「本当に埋まってた!?」
俳優の鈴木亮平が2月16日、自身のインスタグラムを更新。主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）のオフショットを公開した。15日放送の第4話で、ダイアン・津田篤宏演じる安藤が“遺体”として再登場し、視聴者の間で大きな反響を呼んでいる。
【写真あり】衝撃…ダイアン津田の“遺体”姿を公開
安藤は、合六を演じる北村有起哉が率いる裏組織の幹部。第1話で組織の金を横領したことが発覚し、どこかへ連行された末に銃声が鳴り響くという衝撃的な展開で“退場”していた。その後、安否は明かされていなかったが、第4話で山中に埋められていたことが判明。すでに殺害されていた事実が描かれた。
放送に先立ち、鈴木は自身のXで「安藤役のダイアン津田さんも再登場するとかしないとか……」と含みを持たせて投稿。実際の放送では“再登場”を果たしたものの、埋められた遺体としての登場で、出演シーンは一瞬にとどまった。
鈴木はインスタグラムに「#安藤」と添え、泥だらけになりながらも笑顔を見せる津田のオフショットを投稿。山に埋められる撮影途中の様子など、現場写真も公開した。
一方、津田も15日に自身のXを更新。「みなさん！安藤は死にました！すぐ死ぬ!!しかし魂は死なない！安藤と一緒にリブート見届けましょう！」とつづり、全身に土が付いた“死体役”のオフショットを披露。「#安藤 #安藤死なないで！」とハッシュタグも添えた。
これらの投稿に視聴者からは「まさか、ご本人だとは」「本物だったの？人形かCGかと…」「本当に埋まってた!?」「一瞬すぎた」「やっぱり死んでた」「役者魂すごい」「ゴイゴイスー！」などのコメントが相次いでいる。物語の序盤で姿を消した安藤の“再登場”は、衝撃とともに強烈な印象を残したる。
