第1子妊娠中の藤田ニコル、お腹ふっくらマタニティ姿披露「大きくなりましたね」「ママの顔してる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】モデルの藤田ニコルが2月16日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つマタニティコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠中の人気モデル「だいぶ大きくなりましたね」ふっくらお腹際立つ最新ショット
藤田は「今日の私服 天気が良くてぽかぽかだったので春服を着てみました」と報告。イエローのカーディガンにデニムを合わせた私服でふっくらとしたお腹が際立つ姿を披露した。
服装については「新しいデニムも後何日かで入らなくなりそうだから今のうちに 産後にまた違う形で履くの楽しみ！」と紹介し、「いつもお腹を隠すコーディネートだったけどそれを活かすコーデも今しかできないなと」と現在の体型を活かしたファッションを楽しむ様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「お腹がだいぶ大きくなりましたね」「かわいい妊婦さん」「ふっくらしたお腹が神秘的」「マタニティコーデも凄くお洒落で参考になります」「ニコルちゃんがママの顔してる」「感動」「今の時期にしかできないファッションを楽しんでいる姿が素敵」「産後にまたそのデニムを履く姿を見るのが楽しみです」といったコメントが寄せられている。
藤田は、2023年8月に俳優の稲葉友と結婚し、2025年12月に第1子の妊娠を発表。出産は春頃を予定している。（modelpress編集部）
◆藤田ニコル、ふっくらお腹披露
◆藤田ニコルの投稿に反響
