タバコはNG！ 視力を回復する鍵は「目の血行」にあった【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

血行が悪くなると視力の低下につながる

「血行」とは、心臓から送り出された血液が動脈、毛細血管、静脈を通って再び心臓に戻るという血液循環のこと。血液は体中を巡りながら各細胞に酸素や栄養を届け、老廃物や毒素を回収して体外への排出を促します。この流れが滞ると、酸素も栄養も行き渡らず、不要な老廃物はたまる一方となり、冷えや肩こり、むくみ、肌あれなどさまざまな不調が体に現れます。ですから、血行がよいことは健康の基本といえるでしょう。

もちろん、目も例外ではありません。特に目の奥にある網膜には無数の毛細血管が張り巡らされています。血行が悪くなれば、目の血流も低下し、網膜に酸素や栄養が届かなくなります。すると、目の老化が進んだり、眼病にかかりやすくなったり、視力が低下したりといった悪影響が及ぶのです。

また、目の周りの血流が滞ると、ドライアイになりやすくなります。通常、涙はまぶたの裏側にある「マイボーム腺」から分泌される油分（脂質）によって覆われ、乾きにくくなっています。しかし、血流が滞るとマイボーム腺がうまく働かず、涙の油分が不足して目が乾きやすくなるのです。乾くと眼球に負担がかかり、視力低下にもつながりかねません。

このように血行をよくすることは、目の健康に不可欠です。では、どうすれば血行を改善できるのか。ポイントは、日々の「運動」と「食事」です。具体的な方法は書籍の第3章で紹介していきます。

目にも血が通っている

血行が悪くなると

目に栄養が行き届かず

↓

視力低下／かすみ／視野の欠損／物がゆがんで見える

などの症状を引き起こす

血行が悪くなる原因

動脈硬化／糖尿病／高血圧

など生活習慣病が原因の病気にかかるため。

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴