¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÏµÕ¸ú²Ì¡ª Ë«¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ë°ì½Ö¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¿À²óÅú¡Ú¹¥¤«¤ì¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª ¸À¤¤Êý¡õÊÖ¤·Êý¤Îµ»½Ñ¡Û

「嫌なんて」は逆効果！ 褒められた時に一瞬で「可愛がられる人」になれる大人の神回答【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方・返し方の技術】
»Å»ö¤Î¤ªÎé ②
¸À¤¤¤«¤¨POINT
¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö´¶¼Õ¡Ê¤ÎÇ°¡Ë¤Ë´®¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ò»È¤¦¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤¤«¤¨POINT
½õ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¶á¤¤Â¸ºß¤ÎÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¤«¤Ê¤ê¾å¤ÎÎ©¾ì¤Î¿Í¤Ë¤ÏÆë¤ìÆë¤ì¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂçÊÑÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢À¿¼Â¤µ¡¢Îéµ·Àµ¤·¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸À¤¤¤«¤¨POINT
¤ª¤Û¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢ÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¬Â½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö»ä¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¥À¥á¤Ç¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¨¤ë¿Í¤ÏÁê¼ê¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤¤«¤¨POINT
¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç～¡×¤Ï·è¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Î¸À¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤ÏÊ¸Ë¡Åª¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿»È¤¤Êý¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡û¡û¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡û¡û¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
