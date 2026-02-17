あらゆる不調の原因となる「心の毒」って何？心の毒がたまると心の病気に！【健康図解 毒出し】

あらゆる不調の原因となる「心の毒」って何？心の毒がたまると心の病気に！

命に関わるダメージになることも！？

人間関係がうまくいかない、仕事での責任が重い、将来が不安・・・・・・。現代社会を生きるうえで、ほとんどの人がストレスや悩みなど抱えているのではないでしょうか。ストレスはあってあたりまえ、周りの人も同じような悩みを抱えているから、などと放置してしまうと、これらはやがて「心の毒」となって蓄積されてしまいます。

心の毒はたまり過ぎてしまうと、うつ病やパニック障害、自律神経失調症など、心の病気を引き起こすことに繋がります。また、免疫力や自己治癒力を低下させ、ひどい場合には、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病、がんなど命に関わる大病を招く可能性も。日頃から心の毒を出し、心の健康を守ることは非常に重要なことなのです。

ただ、心の毒の厄介なところは、たまっているのに気がつかないケースが多いこと。心の毒をため込んでいる自覚のないまま不調を引き起こしてしまうのです。このような事態にならないためにも、ストレスを受けると表れる、肩がこる、眠れない、気分が落ち込むといったさまざまなサインを見落とさないようにしましょう。

