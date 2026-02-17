家のすぐ隣にお墓があった？ 縄文人が死を日常から切り離さなかった驚きの理由【図解 死の話】

現代よりも死と生活の距離が近かった縄文時代

日々の暮らしに寄り添っていた“死”

現代に生きる私たちは、死を日常の生活空間から切り離して暮らしています。けれども、縄文時代の人々ににとって、死は生活と地続きのところにありました。多くの集落跡では住居のすぐ近くから墓域が見つかっており、仲間を身近に埋葬していたことがわかっています。死は忌避するものというより、生活とともにあったのです。

縄文人の死生観は、自然との密接な関係に根ざしていました。人の死を、自然の循環の一部として受け止めていたと推測できます。多くの墓では副葬品として土器や石器、貝類などが置かれており、死者を弔う行為や祈りが行われていたことがうかがえます。

こうした死を生活と切り離さない感覚は、のちの日本文化にも影響を与えました。人は死んでも完全に消えず、自然や季節のめぐりのなかに存在するという思想が、祖霊信仰やお盆の風習へ受け継がれたと考えられます。ただし、縄文社会と後世の宗教体系が直接に連続しているわけではなく、共通の感性が長い時間のなかで変化していったと見るのが適切でしょう。

死を遠ざけず、恐れず、日々の暮らしのそばで静かに寄り添う。縄文人の生き方には、自然との調和を感じながら暮らす姿勢が息づいていたのです。

縄文人の暮らしと埋葬の形

縄文時代の集落では、住居の近くに墓がつられた。死者は共同体の一員として身近に祀られ、日常と死が地続きにあった。

住居

竪穴式の生活空間

墓域

住居のすぐそばに墓を配置

副葬品

貝殻・土器・装飾品

遺体の姿勢

胎児のように膝を抱えた姿勢

自然とともにある死生観

縄文人は、死を自然の循環の一部と考えていた。命は大地に還り、また新たな命として再生される――それが彼らの死生観だった。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 死の話』監修：島田裕巳