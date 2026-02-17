長くゆるく続けられリバウンドせず一生太らず生活できる方法とは？

長くゆるく続けられ、リバウンドすることなく一生太らない生活を手にする方法

「工藤式」ゆるやせダイエットがやせるわけ

私のダイエット・メソッドがやせる特長の1つは、独自に考案した工藤式の「食行動療法」にあります。一般的な肥満治療で行なわれるのは、摂取カロリーを減らす「食事療法」と有酸素運動などを行なう「運動療法」ですが、ハードな食事制限や毎日の運動はつらく、結果として途中で挫折することが多くなってしまいます。こうした経験がトラウマとなって、「ダイエットはつらく苦しいもの」｢なかなか成功しないもの｣というイメージになっているのでしょう。

一方、工藤式の「食行動療法」は、誤った思い込みや食行動を修正して、自分から無理なく食べる量を減らしていく方法です。行動療法とは、まず自分の状態を知り、具体的な指標をもとに、その人自身が主体的に行動できるようにする治療法です。そのためにはまず、自分が太った原因をチェックシートで客観的に理解することが重要になります。そのうえで、太ってしまう行動からやせる行動へ、自発的に修正していくようにします。

毎日の正しい食行動が定着することで確実にやせていき、さらに体調もグンとよくなります。気持ちも明るく毎日が楽しくなるため、ダイエット成功後も「やめたくない」「ずっと続けていきたい」と言う人がほとんどです。長くゆるーく続けられ、リバウンドすることなく、一生太らない生活を手にすることができるのです。

