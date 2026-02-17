骨盤を整えても体脂肪は減らない！太る原因は！？

骨盤のゆがみを整えても体脂肪は減らない！

ゆがみで太ることはない！骨盤を整えても体脂肪は減らない！

「努力してもなかなかやせないのは骨盤がゆがんでいるから」などといって、高額な骨盤矯正グッズやリンパマッサージを勧める「整体型ダイエット」も、昔からある効果の疑わしいダイエット法のひとつ。

ゆがみ(姿勢のアンバランス)によって太る、やせにくいなどということは、生理学・医学的にありえません。

実際に左右の手や足をくらべてみると、全く同じ形ということは少なく、生まれつき長さや大きさが違うのはごく自然なこと。

その差を補うために自然と備わるゆがみもあります。

さらに、右利き、左利きという利き腕の違いや、体の一部をよく動かすスポーツ、いつも同じ側で荷物を持つ、脚を組むといった生活習慣によっても左右差が生まれます。

痛みや疲労の原因になるようなゆがみや癖があるならば、改善したほうがよいのは確かです。

しかし、そのゆがみは、高価な骨盤ケアグッズを使わなくても、生活習慣を見直して正しい筋トレやストレッチを行えば解消できます。

太ってしまったのは、食事や間食、体を動かすことの少ない日常生活になんらかの問題があるからです。

問題を直視せずにあやしげなダイエットに時間やお金をいくらつぎ込んでも体脂肪は減りません。

【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二