対象モデル「TH910」、「TH919」、「TH1000RPmk2」、「TH1100RPmk2」

フォステクスは、同社プレミアムヘッドフォンの購入者を対象に、ET-TH4.4BL2Y 4.4mm 5極バランスケーブルを1本もれなくプレゼントするキャンペーンを実施する。対象モデルは「TH910」、「TH919」、「TH1000RPmk2」、「TH1100RPmk2」。対象購入期間は2月28日までで、既に購入している人も対象。キャンペーン応募期間は3月2日～3月31日まで。

プレゼントされるケーブル「ET-TH4.4BL2Y」は、直販サイトで44,000円で販売されている。

ET-TH4.4BL2Y 4.4mm 5極バランスケーブル

応募方法は、購入後「キャンペーン応募ページ」より製品シリアル番号と購入証明(レシート等)を添えて申込む。キャンペーン応募ページは、購入期限(2月28日)終了後、フォステクス公式サイトで3月2日にオープンする。プレゼント発送は4月1日から順次行なわれる。詳細はキャンペーンのサイトを参照のこと。