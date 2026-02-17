SixTONES松村北斗（30）が17日、都内で新ダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に出席した。独特な松村ワールドを展開した。

ブランドのデビューのタイミングでアンバサダーに就任。「記念すべき時にご一緒できてうれしいですし、プレッシャーでもあります」と松村節をさく裂。製品のモニュメントが登場すると、興味津々でのぞきこみ「（ポンプヘッドに）ちゃんと穴空いてますよ。詰めたら出るんですよ」と独自の着眼点で話した。

その後、司会から「松村さん、（イスに）どうぞおかけください」と促されると、「えっ」と戸惑った後、イスを発見。「おかけくださいだから、シャンプーをどこかかけてくださいと言うことかと」と言いながら着席した。

また、使用した製品の香り「華やかアンバーローズ」について「皆さん想像つきますか」と報道陣に問いかけ。「僕はこれ、アンバーローズなんだなって人生で初めて知るきっかけになった」と語った。「松村さんからはもう良い香りが漂っているということですね」との言葉には「凄いですよ、はい」と胸を張った。