北摂エリアの移動がさらにスムーズになります。大阪モノレールは、2026年3月14日（土）より、利用状況の変化に合わせたダイヤ変更を実施します。

今回の目玉は、平日・休日ともに実施される昼間時間帯の増発。これまで12分間隔だった運行が約10分間隔へと短縮されます。さらに、平日の早朝には南茨木発の始発列車が新設され、休日夕方には一部区間で6分間隔の超過密ダイヤが組まれるなど 、利便性が大きく向上する新ダイヤとなります。

【2026年3月14日〜】大阪モノレール ダイヤ変更のポイント

・対象路線：本線（大阪空港〜門真市）、彩都線（万博記念公園〜彩都西間）

・昼間の増発：平日・休日、12分間隔 → 約10分間隔へ短縮

・始発新設：平日、南茨木 5:26発（門真市行き）を新設

・夕方の混雑緩和：休日、千里中央〜南茨木間を6分間隔で運行

平日は昼間が便利に！

平日ダイヤでは、本線・彩都線ともに10時台から14時台の運行間隔を、これまでの12分間隔から概ね10分間隔へと変更。これにより、毎時1本程度の増発となる見込みです。また、南茨木5時26分発の門真市行き始発列車を新設します。最終列車の時刻に変更はありません。

休日は、昼間も夕方も便利に

休日ダイヤでも、本線・彩都線の11時台から13時台で、運行間隔を12分から概ね10分へと短縮。16時台から18時台には、千里中央〜南茨木間で列車を増発し、同区間は概ね6分間隔で運行する予定です。

万博公園やエキスポシティへの行きや帰りもストレス軽減

春の万博記念公園（写真：PIXTA）

今回のダイヤ変更では、平日も休日も、昼間のダイヤが増発されます。

昼間が10分間隔になることで、例えば大阪モノレールの万博記念公園駅 での『あと数分で乗り遅れた！』というストレスが軽減されることになるでしょう。特に休日夕方の6分間隔運行 は、エキスポシティ帰りの混雑緩和に大きな威力を発揮しそうです。

今回のダイヤ変更は、昼間の利便性向上と深夜・早朝のニーズへの対応を両立させた、利用者にとって非常にメリットの大きい内容となっています。新しいダイヤの詳細は大阪モノレールのサイトで発表されているため、通勤・通学やレジャーで利用される方は、ぜひ最新情報をチェックしておきましょう。

（写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）