ロイヤルホールディングス<8179.T>が続急伸。２０１８年９月以来、７年５カ月ぶりの高値圏で推移している。同社は１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算とともに２６年１２月期の業績予想を開示。今期の売上高は前期比５．６％増の１７４８億円、営業利益は同１６．４％増の８９億５０００万円を見込む。売上高と営業利益、経常利益は前期に続き過去最高を更新する見通しで、評価されたようだ。



外食事業では国内において高付加価値戦略を推進し原材料高に対応する。ベトナムでの直営店舗展開を通じて海外の収益改善を計画する。ホテル事業も増収増益を予想する。２５年１２月期の売上高は１６５４億９５００万円（前の期比８．８％増）、営業利益は７６億８５００万円（同４．３％増）だった。同社は前期の配当に関しては株式分割後ベースで１円５０銭増額したうえで、今期の年間配当予想は前期と横ばいの１７円５０銭とした。



出所：MINKABU PRESS