あかつき本社<8737.T>は大幅続伸し、２０１４年１２月以来、約１１年２カ月ぶりの高値をつけた。１６日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。営業収益予想を従来予想の６３０億円から６６０億円（前期比１６．８％増）、最終利益予想を２７億円から３４億円（同２９．２％増）に引き上げた。同時に期末配当予想は５円増額の１７円５０銭とした。年間配当予想は３０円（前期は２８円）と、従来の３円減配予想から一転して２円の増配を見込む。業況と配当増額を好感した買いが集まっている。



不動産関連事業のうち、中古マンションの買取再販・リノベーション事業は、販売戸数が減少しながらも、単価が上昇し利益は従来予想を大きく上回る。証券関連事業ではＩＦＡへの支払い報酬など収益に連動する変動費の減少を見込む。４～１２月期は営業収益が４８５億４８００万円（前年同期比１７．４％増）、最終利益が２５億４６００万円（同５８．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS