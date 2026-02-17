１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円１９銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８１円４３銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分頃に１５３円６０銭前後で推移していたが、その後、ドル売り・円買いが優勢となり１５３円２０銭前後に下落した。前日の米国はプレジデントデーの祝日だったこともあり、市場参加者は限られている。前日夕方に開催された高市首相と日銀の植田総裁による会談も一般的な意見交換とされ材料視されていない。前日発表の２５年１０～１２月期国内総生産（ＧＤＰ）が予想を下回り、日銀の追加利上げ観測も後退している。手掛かり材料に欠けるなか、１５３円２０銭前後での値動きとなっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８４３ドル前後と同０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS