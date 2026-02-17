ウッドグリップ 一体型ベースプレート FUJIFILM X-T50用

E&Iクリエイション株式会社（2ndfocus）は、YUWOODブランドの新製品として、グリップ一体型ベースプレートとサムレストを2月13日（金）に発売した。

対応するのは富士フイルム「X-T50」「X-M5」。「X-T50」用のサムレストについては、1月9日（金）に発売済み。

ウッドグリップ 一体型ベースプレート

天然木製のグリップと一体になったベースプレート。カメラに合わせた専用設計となっており、装着したままバッテリーやメモリーカードの交換に対応する。

底面はアルカスイス互換形状となっているため、対応する雲台や三脚に素早く装着可能。プレート部にはストラップホールを備えている。

カラーバリエーションは、ブラックとシルバー。

FUJIFILM X-T50用

ブラック

シルバー

FUJIFILM X-M5用

外形寸法：124×51×58mm 質量：約71g 価格：1万3,500円

ブラック

シルバー

ホットシューサムレスト

外形寸法：113×50×55mm 質量：約59g 価格：1万2,200円

カメラ本体のデザインとの調和を重視したサムレスト。親指の接触部には、操作時の安定感を高める滑り止め加工が施されている。

カラーバリエーションは、ブラックとシルバー。

FUJIFILM X-M5用

ブラック

シルバー

外形寸法：64×24×9mm 質量：約7.3g 価格：5,000円